Arrivano gli scout in Casa Famiglia

Andrà in scena lo ‘Scout’s Day’ che porterà in visita ai residenti della struttura socio sanitaria i Gruppi Scout di Legnano 1 e Legnano 9.

Sarà un sabato pomeriggio davvero molto particolare quello in programma il prossimo 22 Febbraio alla Casa Famiglia di San Vittore Olona di Fondazione Mantovani.

In quest’occasione, infatti, andrà in scena lo ‘Scout’s Day’ che porterà in visita ai residenti della struttura socio sanitaria i Gruppi Scout di Legnano 1 e Legnano 9.

“Canti e merende che faranno vivere in Casa Famiglia – commenta la coordinatrice Giuliana Soldadino – le atmosfere tipiche del mondo Scout. Uno scambio intergenerazionale importante che consentirà ai nostri residenti di provare un’esperienza speciale”.

“Peraltro, i valori dello Scoutismo – conclude Soldadino - quali l’amore per la Vita, lo spirito di servizio, la fiducia alla base di ogni relazione, sono anche quelli che caratterizzano il nostro impegno quotidiano come Fondazione Mantovani a sostegno dei nostri ospiti”.

Quella di sabato, infine, sarà anche un’opportunità per conoscere meglio la storia dello Scoutismo nel territorio dell’Alto Milanese, in considerazione del fatto che il Gruppo Agesci Legnano 1 nacque ben ottant’anni fa e opera in 14 comuni del territorio.

Il fazzolettone del Gruppo porta ancora ancora i segni evidenti del secondo dopoguerra italiano: il blu ed il rosso, infatti, erano i colori delle principali fazioni politiche di Legnano. In segno di pace e di unione, i fondatori del gruppo scelsero proprio quei due colori e li legarono insieme.

