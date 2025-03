Bresh torna dal 'vivo'

Bresh tornerà a esibirsi dal vivo sui palchi estivi in giro per l’Italia con il “MAREA TOUR”, portando da Nord a Sud la sua musica e la sua energia.

Dopo aver annunciato il tour nei palasport (data zero il 25 ottobre a JESOLO) che lo vedrà per la prima volta protagonista, BRESH tornerà a esibirsi dal vivo sui palchi estivi in giro per l’Italia con il “MAREA TOUR”, portando da Nord a Sud la sua musica e la sua energia.

Queste le date live estive del “MAREA TOUR”:

giovedì 3 luglio – BARI, Fiera del Levante (NUOVA DATA)

venerdì 4 luglio – BENEVENTO, BCT Music Festival (NUOVA DATA)

luglio 7 luglio – SENIGALLIA (AN), Piazza Garibaldi (NUOVA DATA)

venerdì 11 luglio – ALBA (CN), Collisioni Festival (NUOVA DATA)

giovedì 7 agosto – CINQUALE (MS), Vibes Music Festival (NUOVA DATA)

giovedì 21 agosto – MONTESILVANO (PE), Marea Festival (NUOVA DATA)

domenica 31 agosto – EMPOLI (FI), Beat Festival (NUOVA DATA)

Questi gli appuntamenti nei palasport:

Sabato 25 ottobre – JESOLO, Palazzo del Turismo (data zero)

Sabato 1° novembre – ROMA, Palazzo dello Sport

Giovedì 6 novembre – MILANO, Unipol Forum (SOLD OUT)

Venerdì 7 novembre – MILANO, Unipol Forum

Domenica 9 novembre – BOLOGNA, Unipol Arena

I biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita oggi, martedì 25 marzo, alle ore 12:00.

Per info: www.livenation.it

È in radio “La tana del granchio”, il singolo con cui Bresh è stato per la prima volta in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.

Il brano (testo di Bresh, musica di Luca Di Blasi, Giorgio De Lauri, Luca Ghiazzi e prodotto da Dibla, JIZ, SHUNE), disponibile anche uno speciale vinile 45 giri (https://epic.lnk.to/latanadelgranchio, è stabile da sei settimane nella TOP 10 delle classifiche Top 50 Italia di Spotify e italiana di Shazam e si è posizionato per cinque settimane consecutive nella Top 10 della classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti.

Dopo l’emozionante performance che Bresh e Cristiano De André hanno regalato sul palco del Teatro Ariston nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo, è disponibile in digitale “CRÊUZA DE MÄ – live version”, cover del brano di Fabrizio De André (scritto da Fabrizio De André e Mauro Pagani).

Pensata inizialmente per la sola esibizione durante la serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo 2025, a grande richiesta la versione live di “CRÊUZA DE MÄ” di Bresh e Cristiano De André è arrivata sulle piattaforme digitali grazie all’affetto e al sostegno che il pubblico ha dimostrato nei confronti di questa speciale reinterpretazione del capolavoro di Faber.

BRESH

Con 28 certificazioni platino e 8 oro, Bresh, nome d’arte di Andrea Brasi, è uno dei cantautori della scena urban più apprezzati degli ultimi anni. Bresh proviene dall’immaginario collettivo della Drilliguria, wave genovese caratterizzata da flow continuo e testi di ispirazione cantautorale, e in questo genere si distingue per la sua scrittura semplice e diretta, comprensibile fin dal primo ascolto, una voce vivace accompagnata da una melodia morbida che si adatta a tutti i cambiamenti emotivi della musica.

Dopo una lunga gavetta nella scena ligure e la pubblicazione nel 2012 del suo primo mixtape “Cambiamenti”, nel 2020 Bresh pubblica il suo primo disco ufficiale “Che Io Mi Aiuti”, considerato uno degli album d’esordio più belli dell’anno. Nel 2021 pubblica il singolo “Angelina Jolie”, hit certificata 4 volte platino, e a marzo dell’anno successivo, “Oro Blu” (doppio platino), il suo secondo album che debutta #1 nella classifica Fimi/GfK dei dischi più venduti. Nell’autunno si esibisce nel suo primo tour nei grandi club, registrando il sold out in tutte le date.

L’anno 2023 si apre con la pubblicazione di “Guasto d’amore” (5x platino), canzone dedicata al Genoa, la sua squadra del cuore che l’ha adottata come inno, e a Genova, sua città natale. Il brano debutta direttamente alla prima posizione nella classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti.

Ad aprile esce “Altamente mia” (doppio platino), che si aggiudica il Premio Lunezia per il valore musical-letterario, e “Parafulmini” (3x platino), brano con Ernia e Fabri Fibra, tra i brani più suonati dalle radio durante l’estate 2023, raggiungendo anche il #1 della classifica EarOne.

Nell’estate 2023 Bresh torna a esibirsi live 15 date nelle principali città italiane, al Rock in Roma, in due date sold out nella sua Genova e davanti a 10mila persone al Carroponte di Milano, completamente sold out, per poi tornare a settembre con un nuovo singolo, “Nightmares” (doppio platino), insieme ai Pinguini Tattici Nucleari.

A febbraio 2024, Bresh è ospite al Festival di Sanremo in ben due occasioni: nella terza serata esegue “Guasto d'amore”, mentre nella serata delle cover affianca Emma in un medley dei più grandi successi di Tiziano Ferro.

A maggio 2024 esce il singolo “Torcida” (platino), il cui video è stato girato durante il soggiorno di Bresh in Brasile.

A dicembre 2024 viene annunciata la sua partecipazione al 75° Festival di Sanremo. Bresh è in gara con il brano “La tana del granchio” e durante la serata dedicata alle cover si esibisce insieme a Cristiano De André nel brano in dialetto genovese “Crêuza de mä” di Fabrizio De André.

