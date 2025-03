Ragazzi... verso Roma

L’iniziativa vuole offrire ai ragazzi un’occasione per confrontarsi con i “segni di speranza” presenti nella società e ricevere il 'mandato' verso il Giubileo di Roma.

Nel cuore della Quaresima, Milano si prepara ad accogliere un grande evento dedicato ai più giovani. Sabato 29 marzo, migliaia di preadolescenti e adolescenti provenienti da tutta la Diocesi ambrosiana si ritroveranno nel centro della città per una giornata di incontro, riflessione e scoperta, che guarda già al grande appuntamento di aprile a Roma, quando oltre 7000 ragazzi parteciperanno al Giubileo degli adolescenti e incontreranno Papa Francesco.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Oratori Milanesi, vuole offrire ai ragazzi un’occasione per confrontarsi con i “segni di speranza” presenti nella società: realtà, luoghi e persone che, ogni giorno, costruiscono ponti, fanno del bene, creano bellezza, danno esempio.

Il momento centrale della giornata sarà la celebrazione delle ore 15.00 nel Duomo di Milano, guidata dall’Arcivescovo Mario Delpini. Ma attorno a questo appuntamento simbolico, la città si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto, con percorsi e incontri pensati per far conoscere ai ragazzi alcune delle esperienze più significative di solidarietà, cultura e impegno civile attive sul territorio milanese.

Le visite a questi “segni di speranza” saranno organizzate nella tarda mattinata o nel pomeriggio, a seconda del gruppo e delle preferenze espresse in fase di iscrizione. Un modo per avvicinare i più giovani alla realtà, fuori dai banchi di scuola, ma con uno sguardo attento e partecipe verso ciò che li circonda.

Durante la giornata è prevista anche una raccolta fondi a favore di Caritas Ambrosiana, per sostenere i progetti a supporto delle persone più fragili.

