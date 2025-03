FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, apre le porte di alcuni dei luoghi più belli del nostro Paese per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Eccone uno da scoprire.

Sabato 22 e domenica 23 marzo il FAI, Fondo per l’Ambiente Italiano, apre le porte di alcuni dei luoghi più belli del nostro Paese per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Le Giornate FAI di Primavera sono un’occasione da non perdere per passare un weekend all’insegna della cultura e alla scoperta del nostro territorio.

L’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai – Centro Culturale Ikeda

Il Centro Ikeda è il risultato del progetto di restauro conservativo della Cascina della Guardia di Sopra, uno dei più antichi ed importanti esempi storici di impronta rurale a Sud Ovest di Milano. Il complesso è situato lungo il Naviglio Grande all’interno del Parco Agricolo Sud Milano ed è formato dalla vecchia cascina recuperata e dalla nuova sala civica / di culto e auditorium in una complementarità a dir poco perfetta. Oggi è il più grande centro buddista d’Europa, dove i membri della comunità Soka Gakkai, insieme ai volontari FAI, accompagneranno i visitatori a scoprire la storia e i principi del buddismo.

Gli orari

Sabato: 10 – 18

Domenica: 10 – 18

Note per la visita: l’ultimo ingresso sarà consentito alle 17.30, non è richiesta alcuna prenotazione ma in caso di particolare affluenza l’ingresso potrebbe non essere garantito.

