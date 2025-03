Cambiamo Arconate: dimissioni di Calloni e Gorla

Sergio Calloni e Gaia Gorla rassegnano le proprie dimissioni dal Consiglio Comunale: a loro il ringraziamento più sincero del gruppo Cambiamo Arconate, pronto al rilancio e a costruire una vera alternativa per il paese.

Nella giornata di mercoledì 19 marzo, il capogruppo di Cambiamo Arconate, Sergio Calloni, e la consigliera comunale, Gaia Gorla, hanno rassegnato le proprie dimissioni, ritenendo esaurito il proprio impegno e il proprio percorso politico. A Sergio, nostro leader e sindaco per cinque anni, e a Gaia, assessore al Sociale e vicesindaco, va il ringraziamento più sincero del nostro gruppo, e l’unanime apprezzamento per aver messo a disposizione del nostro progetto – e dell’intera comunità di Arconate – il proprio tempo, le proprie energie e le rispettive competenze. Nessuno potrà mettere in discussione o cancellare le pagine scritte insieme, gli obiettivi raggiunti, i progetti realizzati e il percorso condiviso, che ha attraversato le fasi drammatiche della pandemia e delle crisi internazionali e che ha visto Sergio e Gaia spendersi in prima linea per la nostra comunità. Un’esperienza amministrativa decisamente entusiasmante e al tempo stesso impegnativa, nella quale le responsabilità di ogni singola scelta assunta – dai successi più emozionanti agli errori più cocenti – sono sempre state e continueranno ad essere collegiali e condivise, mai di una singola persona. È questo il principio cardine di un gruppo che ha sempre valorizzato le sinergie del lavoro di squadra, tanto nei momenti di diDicoltà, quanto nelle fasi più entusiasmanti del mandato amministrativo. Niente sarà in grado di sbiadire la fiducia e i rapporti umani costruiti nel tempo, che ci hanno permesso di apprezzare le doti di due amministratori competenti e capaci, ma soprattutto di due persone specchiate, vere, capaci. Un legame che supera ogni valutazione politica e che lascia spazio, oggi, soltanto alla gratitudine più profonda nei confronti di chi ha accettato di mettersi in discussione con noi e per noi. Ora, è tempo di guardare avanti e di posare lo sguardo verso nuovi orizzonti. È il momento di rilanciare e di rendere più incisiva la nostra azione politica attraverso percorsi di coinvolgimento e di partecipazione, che tornino a mettere al centro le esigenze del cittadino. Un obiettivo che cercheremo di costruire giorno dopo giorno, un passo alla volta, con l’aiuto e il supporto di tutti coloro che hanno dimostrato fiducia in questo progetto, verso i quali abbiamo il dovere di tornare a rappresentare l’alternativa per questo paese.

