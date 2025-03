L'appuntamento di Camera di Commercio di Milano è l'ultimo del ciclo di quattro incontri gratuiti sull'educazione finanziaria per imprenditori.

"Autovalutazione finanziaria: prova pratica di utilizzo di Libra – la Suite

finanziaria", su questo tema mercoledì 2 aprile, ore 9:45 - 12:15, arriva un

appuntamento gratuito online di Innexta e della Camera di commercio di Milano

Monza Brianza Lodi. Innexta è la fintech company del sistema delle Camere di

commercio italiane che supporta e accompagna le imprese all’accesso al credito,

alla finanza complementare e al Fintech. Iscrizioni entro il 27 marzo al link.

L'appuntamento è l'ultimo del ciclo di quattro incontri gratuiti sull'educazione

finanziaria per imprenditori. Verrà illustrata la piattaforma “Libra - la Suite

Finanziaria”, sviluppata da Innexta con il sistema delle Camere di commercio

italiane, per permettere alle imprese di misurare la propria affidabilità e di

individuare segnali di allerta che possano far presagire situazioni di disequilibrio.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i due macro-servizi che compongono la

Suite, Scoring e Check-Up, e le loro modalità di utilizzo. Per la parte di Check-Up,

sono inoltre presentati i quattro moduli che la compongono, Centrale Rischi

Andamentale, Adeguato Assetto, Test di risanamento e Rating MCC.

L’accesso a Libra è gratuito per le imprese che hanno sede operativa e/o legale

nelle province di Milano, Monza Brianza e Lodi, seguendo le indicazioni presenti

a questo link: https://www.milomb.camcom.it/suite-finanziaria

Per fruire integralmente dei servizi resi dalla piattaforma, è necessario che le

imprese abbiano, a seconda del regime contabile adottato, chiuso e depositato

almeno due bilanci o comunicato due modelli "Unico".

In seguito alla partecipazione all’incontro e all'utilizzo dello strumento, della durata

di due ore circa, è possibile richiedere un’assistenza individuale di un’ora con

l’esperto per discutere dei risultati ottenuti e degli eventuali affinamenti da

apportare alla propria impresa per garantire l'equilibrio economico-finanziario.

Destinatari dell’incontro: imprese iscritte alla Camera di commercio di Milano

Monza Brianza Lodi che abbiano, a seconda del regime contabile adottato, chiuso

e depositato almeno due bilanci o comunicato due modelli Unico

L'ultimo incontro del ciclo, al quale è possibile accedere previa iscrizione online,

è il 9 aprile 2025 – FOCUS - Il business plan: costruire un piano solido per la

crescita aziendale.

