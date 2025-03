La fiera primaverile

Tra dolciumi, un po’ di artigianato, qualche formaggio fresco, borsette e bracciali a beneficiare di questa bellissima giornata di sole sono soprattutto i bambini.

Lunedì 17 marzo scuole chiuse, profumo di zucchero e tante risate: così il Comune di Buscate anticipa l’arrivo della primavera con la tradizionale manifestazione in Piazza San Mauro e Piazza Baracca.

Anche quest’anno il numero di bancarelle certo non ci stupisce, poche ma buone. Tra dolciumi, un po’ di artigianato, qualche formaggio fresco, borsette e bracciali a beneficiare di questa bellissima giornata di sole sono soprattutto i bambini. Un lunedì di primavera che spezza la monotonia dell’ultima settimana di pioggia e regala ai buscatesi un’occasione per una bella passeggiata tra i profumi della primavera.

