Allenati... al lavoro!

Hai tra i 18 e i 29 anni e stai cercando un modo per rafforzare le tue competenze e affrontare con maggiore sicurezza il mondo del lavoro? Se la risposta è sì, allora non puoi perdere "Azione Workout!", un progetto pensato proprio per te.

Questa iniziativa si sviluppa attraverso quattro incontri, che rappresentano un vero e proprio percorso di crescita personale e professionale. L'obiettivo? Aiutarti a scoprire e valorizzare i tuoi punti di forza, mettendoti alla prova in un ambiente stimolante e costruttivo.

Immagina di poter condividere le tue esperienze, confrontarti con altri giovani e acquisire competenze utili per costruire il tuo futuro. Il tutto in un contesto dinamico e interattivo, guidato da professionisti pronti a supportarti.

Gli incontri si terranno presso la Biblioteca Comunale di Inveruno, in Largo S. Pertini 2, nelle seguenti date: 25 marzo, 1, 8 e 15 aprile. Ogni appuntamento si svolgerà dalle 10:00 alle 13:00 e, cosa ancora più interessante, l'ingresso è completamente gratuito.

Partecipare è semplice: basta iscriversi scansionando il QR CODE presente sul volantino dell'evento oppure cliccando sul link https://shorturl.at/ykbyZ. Un gesto semplice che potrebbe rappresentare il primo passo verso nuove opportunità.

E non è finita qui! Seguendo il progetto "GOOD TIMES 0.1" sui canali social, potrai rimanere aggiornato su tutti gli eventi futuri dedicati ai giovani.

