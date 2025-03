Si è svolto un importante incontro dal titolo “Il futuro del commercio a Sesto Calende: idee e prospettive”, organizzato dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Mario Boatto e Marco Limbiati.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi commercianti, artigiani e rappresentanti del terziario avanzato del territorio, che hanno animato il dibattito con osservazioni e proposte concrete. Boatto e Limbiati hanno sottolineato come l’obiettivo dell’incontro fosse quello di affrontare il tema del commercio in modo costruttivo, senza polemiche o accuse, ma con la volontà di avviare un confronto proficuo.

Tra i presenti, anche il presidente del Gruppo Commercianti, Patrick Panza, che ha condiviso che l’iniziativa non era organizzata dalla sua associazione, bensì dai consiglieri comunali, con l’intento di offrire un’opportunità di dialogo e riflessione.

Durante il dibattito, è emerso come Sesto Calende possa essere considerata un’isola felice rispetto ad altre realtà commerciali della zona. Mentre in molte località lungo l’asse del Sempione il tessuto commerciale si è trasformato in un grande centro commerciale diffuso, Sesto ha saputo mantenere una propria identità ben distinta, con spazi commerciali attrattivi e ancora vitali.

Tuttavia, per garantire un futuro prospero al commercio locale, è necessario continuare a investire sulla valorizzazione del centro cittadino. In questo senso, l’iniziativa di Fratelli d’Italia di riconoscere ogni anno almeno due attività storiche va nella giusta direzione, contribuendo a preservare le radici e il valore delle imprese che hanno fatto la storia del territorio.

Uno dei temi più sentiti dai commercianti è stato quello del decoro urbano. Negli ultimi mesi, secondo i presenti, il centro ha perso parte della sua attrattività a causa della scarsa cura degli spazi pubblici. Un segnale positivo è stato sicuramente il ritorno del mercato in centro, che contribuisce alla vitalità dell’area.

Sul tema è intervenuto anche Carlo Belletta, Presidente Territoriale ANVA (Associazione Nazionale Venditore Ambulanti), sottolineando l’importanza di mantenere viva la tradizione mercatale.

Un’altra problematica evidenziata è stata la mancanza di persone nel centro storico, soprattutto in alcuni periodi dell’anno. La stagionalità rappresenta una sfida per Sesto Calende e, finora, non sono state adottate strategie efficaci per attrarre nuovi visitatori.

Per questo motivo, è stata avanzata la proposta di organizzare aperture domenicali almeno una volta al mese, ma legandole necessariamente alla presenza di eventi. È stato ricordato come, in passato, manifestazioni di successo come Sesto Fiorita abbiano portato benefici concreti ai commercianti, mentre le aperture domenicali dello scorso Natale, prive di eventi di richiamo, si siano rivelate un flop.

Da qui la necessità di lavorare affinché il prossimo Natale sia diverso: ogni apertura domenicale dovrebbe essere accompagnata da iniziative in grado di attrarre visitatori. E non solo a dicembre: ogni periodo dell’anno offre occasioni per animare il centro, dalle festività tradizionali (San Valentino, Festa della Mamma e del Papà) all’arrivo delle diverse stagioni, con eventi a tema e installazioni che possano rendere Sesto Calende un punto di riferimento per la zona.

Un punto chiave emerso dall’incontro è il ruolo centrale dell’Assessorato al Commercio nella progettazione e nel reperimento delle risorse per le iniziative a sostegno del settore. Tuttavia, anche il Gruppo Commercianti e la Pro Loco possono fare la loro parte, collaborando per proporre un calendario di eventi efficace.

A settembre, il Gruppo Commercianti rinnoverà il proprio direttivo, e questa potrà essere l’occasione per impostare una strategia condivisa. Solo attraverso un impegno concreto e sinergico sarà possibile garantire un futuro vivace e sostenibile al commercio di Sesto Calende.

Un altro tema affrontato è stato quello dei parcheggi, un problema reso ancora più evidente dalla chiusura del parcheggio di Esselunga. L’apertura del nuovo parcheggio della Marna rappresenta una soluzione importante, ma è fondamentale garantire che sia effettivamente fruibile per commercianti e clienti.

Il Presidente del Gruppo Commercianti, Patrick Panza, appreso che successivamente alla fase sperimentale e all'apertura del rinnovato parcheggio Metropolis, gli stalli della Marna diventeranno parcheggi a strisce blu, segnala come questo aspetto sia positivo al fine di favorire la rotazione delle auto e migliorare la fruibilità dell’area. Inoltre, è stata avanzata dallo stesso gruppo la richiesta di includere questo parcheggio tra quelli utilizzabili con l’abbonamento riservato ai lavoratori, così da avere maggiori stalli a disposizione dei titolari/personale delle attività sestesi.

Infine, è stato ricordato che precedenti accordi prevedevano la possibilità di installare una gettoniera per il pagamento del parcheggio di Esselunga, permettendo così agli utenti di effettuare il versamento del dovuto in modo veloce e diretto senza dover passare dall'assistenza clienti.

