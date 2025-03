Il nome della scuola...

La Lista civica Bareggio2013 sottolinea come il Sindaco e la sua maggioranza hanno accettato a “denti stretti” l’intitolazione della scuola a Rita Levi-Montalcini.

“Con riferimento all’affermazione del Sindaco secondo cui Dopo tantissimi anni anche la scuola dell'infanzia di via Gallina ha finalmente un nome per onor di cronaca il Sindaco e la sua maggioranza hanno accettato a “denti stretti” l’intitolazione della scuola a Rita Levi-Montalcini, proposto dalla scuola il 20 novembre 2018, soltanto sei anni dopo la decisione del Consiglio di Istituto scolastico e la richiesta del Provveditore agli Studi di Milano, del 19 dicembre 2018, che chiedeva alla Giunta di esprimere un parere, favorevole o contrario, sul nome proposto dalla scuola.

La Giunta non esprimendosi ha bloccato per ben sei anni l’iter dell'intitolazione fino al 10 aprile 2024 quando ha espresso, finalmente, parere favorevole. Il Sindaco e tutti i suoi consiglieri di maggioranza, un paio di mesi prima, il 29 febbraio 2024 hanno votato tuttavia contro alla mozione che abbiamo presentato per impegnare la Giunta a esprimere parere favorevole alla proposta della scuola e sbloccare l'iter di intitolazione.

Addirittura, il 6 agosto 2019 il Sindaco scrisse al Ministro dell’Istruzione definendo banale la motivazione della parità di genere per cui il Consiglio scolastico aveva scelto una figura femminile e chiedendo, in sostanza, di intitolare d'ufficio la scuola a persona diversa da quella scelta dalla scuola.

La paziente insistenza della dirigente scolastica, del Consiglio di Istituto, dei genitori - che nel Consiglio comunale aperto sulla scuola di febbraio 2024 hanno nuovamente sollecitato la Giunta a esprimersi - ha reso possibile finalmente l'intitolazione al nome scelto da chi la scuola la vive tutti i giorni.

