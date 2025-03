I volontari della 'Pellegrina'

Alcuni cuggionesi che, anno dopo anno, con l’arrivo della primavera dedicato del tempo alla potatura delle piante che circondano la cappellina della Madonna Pellegrina.

Un gruppo di amici che con semplicità, passione, ma anche professionalità, in modo semplice e riservato si mettono al servizio della collettività. Stiamo parlando di alcuni cuggionesi che, anno dopo anno, con l’arrivo della primavera dedicato del tempo alla potatura delle piante che circondano la cappellina della Madonna Pellegrina, in ingresso paese. Con pazienza si prendono cura delle piante e, anche durante l’anno, tornano per mantenerle in buono stato. Alcuni sono oltre 20 anni che fanno questo servizio. Parliamo di Costante, Roberto, Flavio e Antonio. Semplici cuggionesi che hanno a cuore il loro paese.

