Buffa premia alla Liuc

LIUC Sport premia 8 studenti nell’ambito del programma Studio e Sport, con un ospite d’eccezione: si tratta di Federico Buffa, giornalista e telecronista sportivo. Oltre alla sua attività di telecronista di basket e commentatore sportivo, Buffa ha condotto alcune trasmissioni antologiche sempre a tema sportivo, nelle quali ha dimostrato – secondo Aldo Grasso – di “essere narratore straordinario, capace di fare vera cultura, cioè di stabilire collegamenti, creare connessioni, aprire digressioni, con uno stile avvolgente ed evocativo”.

Il suo intervento – introdotto da Mario Castelli, telecronista sportivo per Eurosport – arricchirà la cerimonia di consegna delle borse di studio che LIUC dedica agli studenti impegnati nella sfida di coniugare l’impegno agonistico con il percorso formativo. Ciascuna borsa è del valore di 2.000 euro.

Protagonisti dell’evento saranno, oltre agli studenti, i donatori di alcune delle borse assegnate: Busto Motor Company, Picasso, Humanitas Mater Domini, Nupi, Petrolvalves.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!