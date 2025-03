"Qui colonia felina protetta"

"Qui vive una colonia felina protetta". Inizia così il messaggio sui cartelli posizionati nelle diverse zone di Castano dove appunto ci sono queste realtà.

"Qui vive una colonia felina protetta". Inizia così il messaggio sui cartelli posizionati nelle diverse zone di Castano dove appunto ci sono queste realtà. Perché la tutela e la salvaguardia sono importanti e fondamentali. “È vietato a chiunque, quindi, ostacolare o impedire l’attività di gestione da parte delle persone che si occupano della colonia e asportare oppure danneggiare gli oggetti utilizzati per alimentazione, riparo e cura dei gatti”. “Ogni maltrattamento verso gli animali e le persone che amorevolmente li curano, verranno perseguiti a norma di legge - spiega l’assessore Carlo Iannantuono - Come Amministrazione comunale stiamo ponendo particolare attenzione perché è bene ricordarsi sempre che la protezione delle colonie feline è un atto di rispetto verso gli animali e allo stesso tempo un gesto di civiltà e responsabilità ambientale e permette una convivenza armoniosa tra esseri umani ed animali”. Qualsiasi segnalazione relativa alle colonie feline deve essere comunicata alla Polizia locale (polizialocale [at] comune [dot] castanoprimo [dot] mi [dot] it; tel. 0331/883093; comando di piazza Mazzini).

