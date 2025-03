Le cure al lupo Nemo

"Il recupero completo richiederà circa un mese. Il nostro impegno – spiega l'Assessore Regionale Comazzi – è assicurare che Nemo possa tornare nel suo habitat nel minor tempo possibile e in condizioni ottimali.”

“Nemo, il giovane lupo recuperato a fine febbraio sul Naviglio a Gaggiano, è ancora in cura al Centro Recupero Animali Selvatici di Monte Adone, dove gli esperti stanno monitorando gli effetti dello stress e dello sforzo fisico subiti durante la caduta, la permanenza in acqua e il salvataggio,” dichiara Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia.

“Una volta stabilizzato, Nemo è stato sottoposto a esami veterinari che hanno evidenziato un trauma precedente alla caduta, per cui è già in corso un trattamento specifico. Sono inoltre in atto verifiche genetiche per accertare l’eventuale presenza di ibridazione, come previsto in questi casi. Il recupero completo richiederà circa un mese. Il nostro impegno – conclude Comazzi – è assicurare che Nemo possa tornare nel suo habitat nel minor tempo possibile e in condizioni ottimali.”

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!