A marzo ed aprile una serie di incontri pensati per scoprire e apprezzare il mondo del vino in tutte le sue sfumature.

Con l’arrivo della primavera, gli amanti del vino e della buona compagnia avranno l’opportunità di partecipare a un'esperienza unica nel cuore di Bernate Ticino. Grazie all’organizzazione di Barcastello, con il patrocinio del Comune di Bernate Ticino, avrà luogo la rassegna enogastronomica "Degustazioni di Primavera", una serie di incontri pensati per scoprire e apprezzare il mondo del vino in tutte le sue sfumature.

Gli appuntamenti si svolgeranno presso la Sala Consiliare di Piazza della Pace a Bernate Ticino e saranno guidati da esperti del settore, offrendo ai partecipanti un’occasione per approfondire le proprie conoscenze enologiche.

- 31 marzo 2025 - ore 21:00 La prima serata sarà dedicata al "Vino (al) Naturale". Un’occasione per scoprire il fascino e l’autenticità dei vini naturali, prodotti senza l’uso di sostanze chimiche e con metodi tradizionali. Il costo di partecipazione è di 20 euro.

- 7 aprile 2025 - ore 21:00 Il secondo incontro vedrà protagonista un viaggio tra due grandi vitigni: "Dal Riesling al Pinot Nero", con la presenza di Gabriele Marchesi della Marchesi di Montalto. Un’opportunità imperdibile per scoprire le caratteristiche uniche di questi vini. Il costo di partecipazione è di 20 euro.

- 14 aprile 2025 - ore 21:00 La serata conclusiva sarà dedicata allo Champagne, con il tema "Champagne, istruzioni per l’uso (abbinamento cibo/vino)". I partecipanti potranno scoprire i migliori abbinamenti tra cibo e bollicine per esaltare al massimo le proprietà di questo straordinario vino. Il costo di partecipazione è di 25 euro.

Data la limitata disponibilità di posti, è necessaria l’iscrizione per ogni serata. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Roberto al numero +39 3403221193.

