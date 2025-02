"Carnevale? Niente da fare!"

Quest'anno a Robecchetto, complice il commissariamento del Comune, però la festa di carnevale non si potrà fare per motivi di autorizzazioni. Tanta la delusione.

Sabato 8 marzo nei paesi a tradizione ambrosiana si celebrerà il Carnevale, un appuntamento sempre molto attesa da bambini e ragazzi per vivere momenti di gioia e divertimento tra maschere e coriandoli. Quest'anno a Robecchetto, complice il commissariamento del Comune, però la festa di carnevale non si potrà fare per motivi di autorizzazioni.

Grande delusione viene espressa da educatori e giovani dell'Oratorio: "Ci dispiace dovervi dare questa notizia: per motivi burocratici indipendenti dalla nostra volontà, siamo costretti ad ANNULLARE la sfilata e la festa di Carnevale. Avevamo lavorato con entusiasmo per regalarvi un pomeriggio speciale e saper di non poterlo realizzare è una grande delusione. Ci vediamo presto!"

