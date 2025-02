'Vertebre' di Settembre

Il giovane artista, vincitore di Sanremo Giovani, sta conquistando il pubblico unendo il dialetto napoletano al cantautorato italiano, in uno stile fresco e moderno.

Il giovane cantautore SETTEMBRE nella 75° EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO ha messo d’accordo pubblico e critica vincendo la categoria Nuove Proposte con “VERTEBRE” (Isola degli Artisti / distribuzione Ada Music). Un brano intenso e personale che parla della vulnerabilità a cui ci espongono le nostre emozioni «Nessuno ci ha mai detto come si piange alla nostra età/ Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età». Scritto da Andrea Settembre, con Manuel Finotti e Laura Di Lenola, è prodotto da Gorbaciof e BNJMN con la direzione artistica di Carlo Avarello. “Vertebre” ha oltre 15 milioni di stream sulle piattaforme digitali.

Sono stati annunciati i suoi primi concerti: l’8 marzo all’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’11 aprile alla Casa della Musica di Napoli e il 19 maggio ai Magazzini Generali di Milano. Le prevendite sono disponibili su TicketOne, le date sono organizzate da Isola degli Artisti.

Settembre si era già fatto conoscere con la cover del brano “Amandoti” dei CCCP – Fedeli alla linea, prodotta da BNJMN, che aveva reso personale inserendo delle frasi in dialetto napoletano e dedicandola a un’esperienza vissuta. Il brano è stato la colonna sonora della serie di successo “Inganno”, prima in classifica nel mondo per 13 settimane consecutive su Netflix.

È disponibile in digitale il primo EP di Settembre, “Vertebre” (Isola degli Artisti / distribuzione Ada Music), composto da 8 brani, di cui 4 inediti. Un racconto autentico di come si vivono i vent’anni tra esperienze, vulnerabilità, paure, nuove scoperte, incontri, delusioni e cuori infranti, racchiusi in testi e sonorità che fondono pop, elettronica e tradizione partenopea.

Tracklist:

MIFATROPPORIDERE

VERTEBRE

CCHIÙ NIENT’

AMADOTI

NON LO VOLEVO

VENTO E RUGGINE

ORO ORO

LACRIME

Il cantautore si conferma come una delle rivelazioni più promettenti della scena musicale italiana. Nato e cresciuto a Napoli, classe 2001, ha una voce graffiante e un talento unico nel raccontare le emozioni della Generazione Z. Fin da piccolo prende lezioni di canto e partecipa a concorsi e talent dove riesce sempre a distinguersi, da Io Canto, a The Voice of Italy, a X Factor. Si forma amando la musica cantautoriale italiana, da Pino Daniele a Lucio Battisti.

Il giovane artista sta conquistando il pubblico unendo il dialetto napoletano al cantautorato italiano, in uno stile fresco e moderno, aumentando sempre di più il numero di persone che lo segue sui social e gli ascolti su Spotify e YouTube.

Settembre al Festival di Sanremo 2025 si è aggiudicato tra le Nuove Proposte anche il PREMIO DELLA CRITICA “MIA MARTINI” e il PREMIO DELLA SALA STAMPA LUCIO DALLA annunciato sul palco dell’Ariston. Per la canzone, in occasione del Festival, ha vinto la nona edizione del Premio NUOVO IMAIE Enzo Jannacci, il Premio SIAE-Roma Videoclip Rivelazione e il premio RTL 102.5 #RADIOFESTIVAL.

Il cantautore napoletano è stato recentemente premiato con una targa dell’Amministrazione Comunale presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo dal Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi insieme alla presidente del consiglio comunale Amato e il consigliere per la Musica e l’Audiovisivo Ferdinando Tozzi.

