Il dono di fede di Carlo Acutis

Si è conclusa domenica 9 febbraio, presso l’oratorio di Cuggiono, la toccante iniziativa spirituale dedicata al Beato Carlo Acutis. L’evento ha visto una partecipazione molto numerosa e sentita da parte della comunità locale, che ha accolto con grande devozione la reliquia del giovane beato, noto per il suo amore verso l’Eucaristia e per l’uso dei mezzi digitali a servizio del Vangelo. Il programma, ricco di momenti di preghiera, meditazione e adorazione, ha coinvolto persone di tutte le età, offrendo un’importante occasione di riflessione e approfondimento spirituale. Ogni giornata ha registrato una significativa affluenza di fedeli, bambini e ragazzi, desiderosi di avvicinarsi alla figura di Carlo Acutis e al suo messaggio di fede autentica e vissuta nella quotidianità. In particolare, il momento più toccante è stato l’incontro finale di domenica pomeriggio con i giovani del decanato di Castano Primo. La Sala della Comunità ha ospitato un emozionante dialogo con suor Monica Ceroni, preside di Carlo Acutis, seguito da un collegamento video con la madre del beato, Antonia Salzano. Le testimonianze e le parole condivise hanno profondamente colpito i presenti, lasciando un segno indelebile nei cuori di molti ragazzi e adulti. Nei prossimi giorni la reliquia del beato, e futuro Santo, sarà ospitata a Villa Cortese.

