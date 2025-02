Encomio al vice commissario Azzinnari

Per l’ufficiale della Polizia Locale di Castano, Antonio Azzinnari, un encomio da parte dell’Amministrazione comunale.

Controllo, monitoraggio e presenza costante sul territorio. L’impegno, insomma, profuso per la sicurezza della città e dei cittadini. Il lavoro che lo ha visto e lo sta vedendo in prima linea su più ambiti e che l’ha portato qualche giorno fa a distinguersi in una significativa attività di polizia giudiziaria. E così ecco per l’ufficiale della Polizia Locale di Castano, Antonio Azzinnari, un encomio da parte dell’Amministrazione comunale. Un riconoscimento certamente importante, insomma, per ringraziarlo di quanto fatto e del lavoro che ogni giorno porta avanti per la sicurezza in tutto il territorio. “Complimenti e grazie all’ufficiale Azzinnari per il servizio che ormai da anni svolge per la nostra comunità – ha detto il sindaco Roberto Colombo – Un punto di riferimento importante per Castano”.

ENCOMIO ALL'UFFICIALE ANTONIO AZZINNARI



