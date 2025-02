Riapre la Bergantina

La piattaforma della Bergantina di Nerviano è adesso nuovamente a disposizione della cittadinanza grazie a un intervento di ripristino.

Lo scorso aprile aveva subito pesanti danni a causa di un incendio. La piattaforma della Bergantina di Nerviano è adesso nuovamente a disposizione della cittadinanza grazie a un intervento di ripristino. "L'incendio - ricorda il sindaco Daniela Colombo in una nota - ha interessato il locale guardiania e il fatto ha compromesso la struttura dell'edificio e tutti gli impianti elettrici e tecnologici presenti rendendo necessaria un'analisi approfondita delle condizioni statiche e la messa in sicurezza dell'area". I danni erano stati stimati in 70 mila Euro. I lavori di ripristino della funzionalità , spiega Colombo, "sono stati completati e l'infrastruttura è stata ripristinata nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela ambientale, garantendo così' un servizio efficiente e sicuro per cittadini e operatori".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!