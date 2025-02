A lezione di inglese

L’iniziativa, che ha riscosso un grande interesse tra i cittadini, offre un’opportunità formativa rivolta a tutti coloro che desiderano apprendere le basi della lingua inglese.

Ha preso ufficialmente il via lunedì 17 febbraio il Corso di Inglese Base organizzato presso la Biblioteca Comunale di Boffalora sopra Ticino, situata in Via G. Garibaldi, 20. L’iniziativa, che ha riscosso un grande interesse tra i cittadini, offre un’opportunità formativa rivolta a tutti coloro che desiderano apprendere le basi della lingua inglese.

Il corso, strutturato in 12 incontri settimanali, si tiene ogni lunedì dalle ore 20:00 alle 21:30 e si concluderà il 12 maggio, per un totale di 18 ore di lezione. La docente incaricata, Dott.ssa Valentina Capatà, guiderà i partecipanti attraverso un percorso didattico pensato per fornire solide basi linguistiche, con un approccio pratico e interattivo.

L’iniziativa ha un costo di 170 euro, con il materiale didattico escluso. Le iscrizioni hanno visto un’ottima adesione, confermando l’interesse della comunità per l’apprendimento delle lingue straniere, oggi sempre più essenziale sia per il mondo del lavoro che per la vita quotidiana.

Per chi fosse interessato a future edizioni del corso o a ulteriori dettagli, è possibile contattare la biblioteca all’indirizzo biblioteca [at] boffaloraticino [dot] it o ai numeri 0297238142 (Uffici comunali) e 0297259250 (Biblioteca). Per informazioni specifiche sul corso, è inoltre disponibile la docente all’email capatavalentina [at] gmail [dot] com.

Questa iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Boffalora sopra Ticino, si inserisce nel più ampio contesto di attività culturali e formative promosse sul territorio, con l’obiettivo di incentivare la crescita personale e professionale dei cittadini.

