Torna la 'Fabbrica di Carta'

Dal 27 aprile al 1° maggio la 27esima edizione al Centro Culturale La Fabbrica di Villadossola. Confermate le presentazioni di libri e laboratori per i giovani.

Nel 2024, dopo il giro di boa delle 25 edizioni, la Fabbrica di Carta aveva voltato pagina, proponendosi in una veste rinnovata e trasformandosi in festival: organizzata dalla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, con l'essenziale collaborazione dell'Associazione Libriamoci, la storica manifestazione culturale dell'Alto Piemonte torna quest'anno con la stessa formula, nelle sale del Centro Culturale La Fabbrica di Villadossola da domenica 27 aprile a giovedì 1 maggio.

Immutato lo slancio verso il futuro del mondo dell'editoria e della cultura: grazie a laboratori e presentazioni di autori su tematiche di interesse giovanile La Fabbrica di Carta garantisce un ruolo da protagonista alle nuove generazioni di lettori. Il nuovo spazio di approfondimento culturale di Villadossola sarà ancora una volta caratterizzato da presentazioni in anteprima di novità editoriali locali (date alle stampe successivamente al 1° gennaio di quest'anno) e da una selezione di presentazioni con autrici e autori di calibro nazionale.

Possono essere ammessi a presentare la propria opera a La Fabbrica di Carta 2025 gli autori ed editori del Verbano Cusio Ossola oppure gli autori ed editori provenienti da fuori provincia che abbiano pubblicato – dopo il 1° gennaio 2025 – libri ambientati nel territorio del Verbano Cusio Ossola, dotati di ISBN e non ancora presentati al pubblico. La partecipazione alla manifestazione è gratuita. L’organizzazione si riserva – a proprio insindacabile giudizio – di accettare, dietro versamento di una cifra variabile tra 50 e 200 euro, anche libri che non rispettino almeno in parte il regolamento.

Da regolamento, infine, anche nel 2025 gli autori che presenteranno i propri libri doneranno una copia autografata del proprio volume alla biblioteca allestita all’interno della Casa Circondariale di Verbania, a disposizione dei detenuti verbanesi.

Il regolamento completo è consultabile sul sito www.fabbricadicarta.it mentre la scheda di iscrizione, scaricabile al link https://fabbricadicarta.it/iscrizioni-per-autori-ed-editori-2025, va compilata e restituita entro le ore 12 di sabato 15 marzo 2025.

Anche quest'anno l’organizzazione, attraverso un comitato di redazione, curerà direttamente la realizzazione del calendario di tutti gli appuntamenti che arricchiranno le giornate della manifestazione.

