Tre Martiri: '80 anni dopo'

Franco Noé, Franco Griffanti e Antonio Noé: 80 anni fa l’eccidio dei Tre Martiri Castanesi. Una delle pagine più tristi e atroci di Castano.

Franco Noé, Franco Griffanti e Antonio Noé: 80 anni fa l’eccidio dei Tre Martiri Castanesi. Una delle pagine più tristi e atroci di Castano. Ricordare, riflettere e farlo insieme: sabato 22 febbraio, alle 18.30, allora un appuntamento in Villa Rusconi promosso da “Che Bella Castano” con ANPI. Letture a cura degli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Torno e della Compagnia Teatrale “Il Punto”; accompagnamento musicale con Giorgio Magistroni (contrabbasso, Orchestra della Scala) e Davide Rausi (pianoforte, Conservatorio di Novara). Un momento per raccontare la storia dei Tre Martiri e provare a riflettere sugli orrori della guerra e sull’insegnamento di coloro che hanno resistito al regime e sono caduti per la libertà e la democrazia, facendo memoria ed anche ponendo l’attenzione su quanto sta accadendo nel mondo. Al termine, verrà offerto un piccolo rinfresco.

