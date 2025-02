Venerdì 14 febbraio alle 20:45, in occasione della settimana del Safer Internet Day, l’Istituto Maria Ausiliatrice organizza un incontro per genitori con esperti del settore.

Conseguenze psicologiche e legali del cyberbullismo, strategie di prevenzione e intervento, il ruolo dei genitori nella protezione dei figli online: sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso del nostro incontro ‘Cyberbullismo: un confronto per capire’, che si terrà venerdì 14 febbraio alle 20.45 presso il salone del CIOFS Castellanza. Ne parlerà il Dott. Marco Luciani, Commissario Capo Polizia Locale di Milano – Unità investigazioni e prevenzione e responsabile Nucleo crimini informatici, insieme all’Avvocato Susanna Rita Marangoni.

In questa settimana, dedicata al Safer Internet Day e alla sicurezza in rete anche tra gli alunni della scuola, l’Istituto sceglie di approfondire questa problematica e di sensibilizzare anche gli adulti.

L’incontro è a ingresso libero ed è aperto a tutta la cittadinanza, senza necessità di iscrizione. Vi aspettiamo per un confronto su queste tematiche così attuali per la vita e il benessere dei nostri figli e alunni.

