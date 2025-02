In servizio un ausiliario

Un ausiliario del traffico, dipendente del Comune di Castano. Una presenza in più per il comando di Polizia locale che, dopo l’apposito e specifico periodo di formazione e affiancamento agli agenti, avrà il compito di verifica appunto del traffico e della sosta.

Un ausiliario del traffico, dipendente del Comune di Castano. Una presenza in più per il comando di Polizia locale che, dopo l’apposito e specifico periodo di formazione e affiancamento agli agenti, avrà il compito di verifica appunto del traffico e della sosta. Ma non solo, perché l’idea è che svolga in parallelo anche altre attività di supporto, quali potranno essere ad esempio gli accertamenti per gli illeciti ambientali oppure la gestione viabilità in caso di incidenti stradali. “Una figura che affianca il personale della Polizia locale – spiegano dall’Amministrazione comunale – Una presenza aggiuntiva, per garantire ancor di più controllo, monitoraggio e sicurezza su tutto il territorio”.

