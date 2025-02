San Valentino: 'speed date' in Villa

300 secondi a disposizione. Sei single e vuoi conoscere nuove persone? Allora, l’appuntamento è il 14 febbraio (San Valentino) in Villa Rusconi a Castano.

300 secondi a disposizione. Sei single e vuoi conoscere nuove persone? Allora, l’appuntamento è il 14 febbraio (San Valentino) in Villa Rusconi a Castano, con “Incontriamoci in Villa – Speed date”, organizzato da Pro Loco in festa - Pro Loco Castano Primo. Due le fasce di età: alle 19 dai 23 ai 39 anni e alle 21 dai 40 anni in su. Iscrizioni (12 euro con piccolo buffet finale) entro il 12 febbraio presso Bar Mira, Chicche di Salute, Tutto per la Casa o Conad.

