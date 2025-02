Magenta sarà in vetrina alla BIT

Il Sindaco di Magenta, Luca Del Gobbo, ha sottolineato l'importanza di questa presenza, evidenziando come la BIT rappresenti una vetrina unica per promuovere il territorio.

Dal 9 all'11 febbraio, l'area fieristica di Rho Pero ospiterà una nuova edizione di BIT - Borsa Internazionale del Turismo, uno degli eventi più prestigiosi in Europa nel settore turistico. La manifestazione si conferma come un'importante piattaforma per connettere i professionisti del settore e offrire al pubblico di appassionati l'opportunità di scoprire le migliori offerte del mercato turistico nazionale e internazionale. Quest'anno, sono attesi oltre mille espositori provenienti da 62 Paesi, oltre all'Italia.

Tra i partecipanti, il Comune di Magenta si distingue per la sua presenza consolidata all'interno della manifestazione. Da vent'anni, infatti, la città lombarda partecipa con un proprio stand, che quest'anno sarà collocato al Padiglione 11 (Italia), stand K06.

Il Sindaco di Magenta, Luca Del Gobbo, ha sottolineato l'importanza di questa presenza, evidenziando come la BIT rappresenti una vetrina unica per promuovere il territorio e i suoi eventi più significativi. "Quest'anno, il focus principale sarà sui due grandi eventi del 2025: il 166° anniversario della Battaglia di Magenta, le cui celebrazioni ufficiali si terranno il 7 e 8 giugno, e il raduno regionale dei Bersaglieri, previsto per il weekend del 13 e 14 settembre", ha dichiarato il primo cittadino.

Ma la partecipazione di Magenta non si limiterà a questi due appuntamenti. Il Comune si presenterà anche come "Città dell'Unità d'Italia, del Colore, della Musica, del Parco del Ticino e di Santa Gianna", attraverso video e materiale informativo, con l'obiettivo di valorizzare le peculiarità storiche, culturali e ambientali del territorio.

Durante i tre giorni della fiera, il personale comunale sarà a disposizione per accogliere i visitatori e illustrare loro tutte le attrattive di Magenta. La BIT 2025 si preannuncia dunque come un'importante occasione di visibilità e promozione per una città che, nonostante le sue dimensioni, si conferma un punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico locale.

