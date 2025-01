Sono cominciati il 27 gennaio e termineranno il 31 maggio. Finanziati da fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono partiti i lavori che porteranno alla riqualificazione di piazza De Gasperi. Tutto si inquadra nel cosiddetto progetto "Spugna" varato dalla Città Metropolitana e consistente in una novantina di interventi a cura di Cap Holding sul territorio milanese. "L'intervento di Arluno - spiega in una nota il Comune - consiste nella riqualificazione della piazza De Gasperi mediante la posa di pavimentazione drenante e la realizzazione di un sistema che faciliti la raccolta e la dispersione delle acque meteoriche nel terreno evitando, nel caso di eventi particolarmente intensi, l'intasamento delle reti fognarie e anche allagamenti". Al comune si potrà accedere attraverso il passaggio pedonale posto a lato della biblioteca.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!