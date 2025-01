Statale 11: sostituzione barriere di sicurezza

Sicurezza viabilistica da un lato, decoro urbano dall'altro. Sono partiti a cura dell'Anas i lavori finalizzati a sostituire le barriere di sicurezza nel tratto extraurbano della statale 11 Padana Superiore.

Sicurezza viabilistica da un lato, decoro urbano dall'altro. Sono partiti a cura dell'Anas i lavori finalizzati a sostituire le barriere di sicurezza nel tratto extraurbano della statale 11 Padana Superiore. Quest'intervento ha determinato la chiusura delle corsie di sorpasso che sarà applicata sino al 28 marzo. "Per poter consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza - spiega in una nota il Comune di Cornaredo tra gli interessati all'intervento - sia per la circolazione stradale che per i lavoratori, risulta necessario provvedere alla chiusura al traffico della corsia di sorpasso dal chilometro 131 al chilometro 132 su entrambe le carreggiate in direzione Milano e Novara sino alle 17 di venerdì 28 marzo". L'intervento in questione concerne la cosiddetta tangenzialina nei presi del canale scolmatore laddove Cornaredo incrocia il confine con il territorio di Settimo Milanese per i due sensi di marcia delle carreggiate.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!