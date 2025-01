"Ettore: buona pensione"

Della sua esperienza con il Comune di Casorezzo non porterà soltanto la soddisfazione per il lavoro svolto. Pronto a godersi pensione, Ettore Boschi prenderà con sè anche l'affetto con cui il Comune e molti cittadini hanno voluto ringraziarlo per il suo operato.

Della sua esperienza con il Comune di Casorezzo non porterà soltanto la soddisfazione per il lavoro svolto. Pronto a godersi pensione, Ettore Boschi prenderà con sè anche l'affetto con cui il Comune e molti cittadini hanno voluto ringraziarlo per il suo operato. "Si conclude l'ultradecennale rapporto lavorativo tra il comune di Casorezzo ed Ettore Boschi che raggiunge la meritata pensione - scrive il Comune in una nota - a lui vanno i più vivi ringraziamenti, da parte dell'Amministazione, del personale comunale e della comunità tutta per il prezioso contributo che ha sempre offerto in tutti i suoi anni lavorativi". A testimonianza di quanto il paese abbia apprezzato il suo lavoro e lui come esempio di dedizione e impegno, il Comune riporta una frase di un quaderno della scuola Primaria: "Io da grande voglio fare l'Ettore".

