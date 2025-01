Consuma al bar e non paga: fermato dalla Polizia locale

Va al bar, consuma e non paga. Rintracciato dalla Polizia locale. L'episodio nelle scorse ore a Turbigo, ai danni appunto di un esercizio commerciale.

Va al bar, consuma e non paga. Rintracciato dalla Polizia locale. L'episodio nelle scorse ore quando, appunto, i gestori dell'esercizio commerciale hanno contattato il comando di Turbigo, per segnalare la presenza di un soggetto che, dopo aver consumato non aveva pagato il conto. Gli agenti, allora, arrivati sul posto, sono riusciti a trovare l'uomo (in evidente stato di alterazione e molto molesto), che è stato immediatamente bloccato. Nei suoi confronti, è stata applicata l'ubriachezza molesta, oltre al foglio di via dal dal territorio di Turbigo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!