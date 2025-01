La grande festa intorno al falò

L’iniziativa promossa dagli Oratori e dalla Comunità Pastorale di Inveruno si è rivelata un grande successo, confermando l’importanza di eventi che uniscono tradizione, spiritualità e comunità. Venerdì 17 gennaio 2025, il tanto atteso Falò di Sant’Antonio ha scaldato non solo la fredda serata invernale, ma anche i cuori di tutti coloro che hanno partecipato, rendendo l’evento uno dei più apprezzati del territorio.

Organizzata presso l’Oratorio di Inveruno, la manifestazione ha preso vita grazie alla dedizione e all’entusiasmo di adulti e ragazzi della Comunità Pastorale e degli Oratori di Inveruno e Furato. Il sostegno degli amici del Fulò e del CAI (Club Alpino Italiano) ha ulteriormente rafforzato una rete di collaborazione che è il vero cuore pulsante di questa iniziativa.

Il Falò di Sant’Antonio è molto più di un semplice evento: è una celebrazione delle radici culturali e spirituali della comunità. Affondando le sue origini nelle antiche tradizioni contadine, il rito conserva il suo significato simbolico di purificazione e speranza, offrendo ai partecipanti un’occasione per riflettere, condividere e celebrare insieme. Le fiamme danzanti del falò hanno creato un’atmosfera unica, dove grandi e piccoli hanno potuto riscoprire il valore dell’unità e del senso di appartenenza.

Il grande successo dell’evento dimostra come tradizioni di questo tipo possano ancora oggi rappresentare un momento di aggregazione prezioso, capace di avvicinare generazioni diverse. L’impegno dei volontari e il calore della partecipazione collettiva sono stati la chiave di una serata che resterà nel cuore di tutti.

