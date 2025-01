La messa per San Sebastiano

La Santa Messa, officiata nella chiesa parrocchiale dal parroco don Marco Zappa, ha visto la partecipazione delle autorità locali, degli agenti della Polizia Locale in divisa e di numerosi cittadini.

Domenica 19 gennaio, la Parrocchia San Martino di Inveruno ha celebrato la festività di San Sebastiano, un evento che ha assunto un significato particolare grazie all’attenzione rivolta alla Polizia Locale. La giornata è stata caratterizzata da un clima di spiritualità e riconoscenza, coinvolgendo la comunità locale in un momento di riflessione e condivisione.

San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, è una figura simbolica di coraggio, sacrificio e dedizione al bene comune. Durante la celebrazione, la Parrocchia ha voluto rendere omaggio agli agenti che ogni giorno operano per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole sul territorio.

La Santa Messa, officiata nella chiesa parrocchiale dal parroco don Marco Zappa, ha visto la partecipazione delle autorità locali, degli agenti della Polizia Locale in divisa e di numerosi cittadini.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!