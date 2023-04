Le foto della Resistenza

In occasione dell’anniversario della Festa della Liberazione dal nazifascismo del 25 Aprile, Amici Anpi Buscate in collaborazione con il Comune di Buscate propone la mostra fotografica “Immagini di Resistenza”, che esporrà le fotografie scattate dal 1943 al 1945 dal comandante Ettore Serafino, e con esse anche foto storiche di Buscate scattate prima del 1943. La mostra sarà aperta presso la Sala Civica Dott. Angelo e Dott. Roberto Lodi di Piazza della Filanda 7 a Buscate.

Il 17 e 18 Aprile sarà presente anche Adolfo Serafino, figlio di Ettore, per incontri con le scuole e con la cittadinanza alla sera presso la Sala Civica lunedì 17 Aprile alle ore 21.

