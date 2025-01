L'Oratorio prepara il falò

Venerdì pomeriggio in Oratorio il tradizionale momento di festa; durante la giornata il parroco don Andrea andrà a benedire gli animali nelle fattorie del paese.

Il prossimo 17 gennaio, l’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono ospiterà una tradizionale celebrazione dedicata a Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e protettore del mondo rurale. L’appuntamento è fissato per le ore 17:30, quando il momento clou della giornata sarà l’accensione del suggestivo falò di Sant’Antonio, un rito carico di simbolismo che richiama l’antica tradizione contadina.

Durante tutta la giornata, don Andrea sarà disponibile a visitare le cascine e le realtà agricole del territorio per offrire una speciale benedizione, un gesto che sottolinea l’importanza della connessione tra fede, lavoro agricolo e comunità locale. La festa di Sant’Antonio è infatti un’occasione per onorare le radici agricole del territorio e per valorizzare il ruolo delle cascine nella conservazione delle tradizioni e della cultura rurale.

Il falò rappresenta un momento di aggregazione per tutta la comunità, una tradizione che affonda le sue radici nei secoli. Simbolo di purificazione e speranza, il fuoco di Sant’Antonio era storicamente acceso per celebrare il passaggio dalla stagione invernale alla rinascita della primavera.

