Mazzotto protagonista a Cesenatico

L’atleta della Versus ha conquistato l’Argento nel Memorial Pasi gara internazionale di greco romana.

Parte ottimamente il 2025 per la squadra agonistica della Versus. Il team legnanese (che ha appena inaugurato la nuova sede di Via Calatafimi, l’unica della zona dotata sia di ring sia di ottagono da MMA) ha infatti ottenuto un prestigioso secondo posto nella lotta greco romana nella terza edizione del Memorial Antonio Pasi di Cesenatico. Lo ha conquistato nella categoria seniores al limite dei 67 chili Marcello Mazzotto dopo una cavalcata trionfale nel tabellone eliminatorio. Partito dagli ottavi di finale il giovane portacolori ella Versus ha infatti ottenuto 3 successi consecutivi prima del limite. Negli Ottavi ed in Semifinale per manifesta superiorità tecnica e nei Quarti per schienata. Grande amaro in bocca invece per l’esito della finale contro il croato Vito Milos. Mazzotto stava infatti conducendo l’incontro con un secco punteggio di 6 a zero quando si sono ripresenati alcuni problemi fisici che si erano manifestati prima del periodo natalizio. Il suo avversario ha così potuto recuperare sul filo dei secondi e conquistare il gradino più alto del podio.

“Siamo comunque soddisfattissimi – spiega il Direttore Tecnico della Versus, il M° Guido Colombo – perché tecnicamente parlando il nostro atleta ha dimostrato di essere superiore. Va poi ricordato e sottolineato che Mazzotto pratica questo sport solamente da poco più di un anno senza avere alle spalle nessun’altra esperienza in sport lottatori. Per contro i suoi avversari di solito sono atleti che hanno cominciato da bambini e quindi hanno moltissima più esperienza di lui”.

Per Mazzotto si è trattato del secondo podio in poco meno di 1 mese. Lo scorso 15 dicembre a Pisa aveva infatti vinto gli Open d’Italia sempre nella stessa categoria della greco romana. A questo punto le aspettative di podio anche ai prossimi campionati italiani appaiono legittime.

