Lo studio 'Borghi italiani online' firmato Telepass, ha rivelato i 25 borghi di montagna più amati dal web.

Tra i 228 i borghi che si trovano in montagna o in collina e che sono più cercati dagli utenti sul web nel 2023, 25 sono anche località sciistiche. Lo rivela lo studio “Borghi italiani online (Edizione 2024)”, che esplora le tendenze di ricerca sul web per comprendere l’interesse crescente verso le piccole perle del nostro patrimonio culturale e naturale, realizzato da Telepass, azienda leader nel settore del telepedaggio e della mobilità integrata.

Lo studio è nato nell’ambito della collaborazione tra Moveo, il magazine di viaggi e mobilità di Telepass, Seed Digital, agenzia specializzata in Digital Marketing, e Change Media, l’agenzia che si occupa del content marketing del magazine, e analizza le ricerche effettuate sul web da gennaio 2020 a dicembre 2023 per individuare i borghi italiani più cercati e le tendenze di turismo legato a queste mete affascinanti e spesso poco conosciute.

Negli ultimi anni, l’interesse per i borghi italiani è cresciuto esponenzialmente, con quasi 210 milioni di ricerche totali registrate negli ultimi quattro anni, di cui 62 milioni solo nel 2023. Il crescente desiderio di riscoprire il fascino autentico dei piccoli centri storici, ricchi di cultura, arte e tradizioni, trova una conferma evidente anche nel trend di crescita del 45% rispetto al 2020. Tra i borghi italiani annoverati nello Studio di Telepass, 25 sono anche località sciistiche. Subiaco (con il suo Monte Livata), Vipiteno (col Monte Cavallo), Sappada, Scanno (con il Passo Godi), Chiusa, Castelrotto, Pescocostanzo, Vigo di Fassa, Usseaux e Sarnano sono nella top ten avendo registrato il maggior numero di ricerche sul web. Nello specifico, Subiaco (RM), Vipiteno (BZ) e Sappada (UD) sono sul podio rispettivamente con 66.100, 58.600 e 32.300 ricerche. Le prime tre regioni per ricerche di borghi che sono anche località sciistiche sono Trentino Alto-Adige con 8 borghi, Abruzzo con 5 e, a seguire, Valle d’Aosta con 3. La provincia di Trento è quella con più ricerche sulle perle turistiche con un volume di 43.300 ricerche totali. Le ricerche online rivelano anche un forte carattere stagionale. Durante i mesi invernali le ricerche si concentrano su borghi come Subiaco, Vipiteno e Locorotondo; quest’ultimo continua a suscitare curiosità anche nei mesi più freddi grazie al suo fascino natalizio. Tra le mete emergenti, Ronciglione, con una crescita del 457% nelle ricerche negli ultimi due anni, grazie alla vittoria nel contest “Borgo dei borghi 2023”, ma anche al suo carnevale storico, sempre più apprezzato e visibile anche sui social media. Seguono Albori, frazione di Vietri sul Mare, e Chiusa, in provincia di Bolzano, che hanno visto aumentare significativamente il loro appeal.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!