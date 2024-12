Una vigilia rossonera

Protagonista dell’evento del Milan Club locale sarà Babbo Natale, che aspetta tutti i bambini per un momento unico di festa e condivisione.

Il Milan Club Busto Garolfo, in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Busto Garolfo, invita grandi e piccini a un appuntamento speciale per la vigilia di Natale. Martedì 24 dicembre 2024, a partire dalle ore 20:30 e fino al termine della Santa Messa, il cuore della comunità si riunirà per vivere insieme la magia del Natale.

Protagonista dell’evento sarà Babbo Natale, che aspetta tutti i bambini per un momento unico di festa e condivisione. Sarà l’occasione perfetta per scattare una foto, ricevere un piccolo dono e vivere la gioia dello scambio di auguri natalizi.

Ad accompagnare l’atmosfera di festa, ci saranno panettone, spumante e vin brulé, che scalderanno i cuori dei partecipanti, offrendo un conviviale momento di comunità. Il calore di questo evento, unito all’affetto e alla gioia condivisi, renderà la vigilia di Natale ancora più speciale.

