La mostra sul Giubileo

In questi giorni, nella Basilica cuggionese, 15 grandi pannelli anticipano i temi, la storia, le preghiere ed il senso del Giubileo che si aprirà a Roma.

Che cos’è il Giubileo? Come è nato? Ogni quanto viene indetto dal Papa? Quali sono il tema, il logo, l’inno e la preghiera ufficiali del Giubileo 2025? Quali, invece, i segni distintivi di ogni Giubileo? Ed il Giubileo dei giovani, quando avrà luogo? A chi possono ispirarsi i giovani per essere testimoni di speranza? Per rispondere a queste e ad altre domande, il Servizio per i Giovani e l’Università ha ideato e predisposto una mostra che si compone di 15 pannelli esplicativi: alcuni ripercorrono la storia del Giubileo e presentano i segni che lo contraddistinguono (il pellegrinaggio, la Porta santa, l’indulgenza…); altri introducono ad alcuni contenuti propri dell’Anno Santo 2025: il tema, il logo, l’inno, la preghiera. Tre pannelli sono invece dedicati ad altrettanti giovani che, nel corso della loro pur breve esistenza, sono stati degli autentici testimoni di speranza: Pier Giorgio Frassati, Carlo Acutis e Maria Cristina Mocellin. La mostra è esposta in questi giorni nella Basilica di Cuggiono.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!