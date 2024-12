Quando si dice “studenti da premio…”. Sì, perché proprio gli alunni sono stati protagonisti in Villa Rusconi a Castano.

Quando si dice “studenti da premio…”. Sì, perché proprio gli alunni sono stati protagonisti in Villa Rusconi a Castano. Tempo di consegnare, infatti, i riconoscimenti e le borse di studio. “Bravi e congratulazioni – ha commentato l’assessore Maurizio Del Curto – Un ulteriore e importante traguardo nel vostro percorso scolastico. I risultati ottenuti sono sinonimo di grande impegno, dedizione e attenzione costante per ciò che fate. Un tassello che vuole essere un passo verso altri straordinari successi. Metteteci sempre cuore, passione e voglia di continuare ad imparare, per costruire il vostro presente e futuro”. Complimenti, allora a Mattia Marra, Ilaria Moiraghi, Luca Menini, Lucia Musumeci, Beatrice Bernardi, Beatrice Bazzana, Isabella Borroni, Mathias Ferrario, Ludovica Bellucci, Silvia Moiraghi, Alberto Carnieletto, Leonardo Giulio Casiraghi, Valentina Lixin Noé, Silvia Marchiori, Alessandro Ferrari, Chiara Caccamo, Giulia Caccamo, Lisa Bellaria, Andrea Pariani, Lucia Bona, Alice Novara, Agnese Cani, Alice Fabbri, Elisa Grassi e Giulia Parini, Giulia Perrotti, Giada Croci, Giulia Sarno, Antonio Di Siena, Karola Hanna Pavento, Nikolò Pavento, Melissa Bosco, Gabriele Damiano e Erika Sauna.

