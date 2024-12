Capodanno al 'Paccagnini'

Natale con tuoi, Pasqua con chi vuoi…” e Capodanno? Beh… all’Auditorium Paccagnini di Castano. "L’idea è nata per rendere ancora più speciale il traguardo dei 20 anni...".

Natale con tuoi, Pasqua con chi vuoi…” e Capodanno? Beh… all’Auditorium Paccagnini di Castano. “L’idea è nata per rendere ancora più speciale il traguardo dei 20 anni di attività della struttura - commenta il direttore artistico Flavio Milan - Accanto agli spettacoli della stagione e alle varie iniziative e laboratori che di mese in mese vengono promossi, abbiamo, infatti, pensato di organizzare anche l’ultima serata del 2024”. L’appuntamento, allora, è dalle 22 con i ‘Numeri Zero’ e il loro musical ‘Happy Cartoon Show’. “Uno spettacolo per tutte le età che ci trasporterà indietro nel tempo attraverso le indimenticabili sigle dei cartoni animati, con un’energia travolgente, un eccezionale talento e una passione contagiosa - continua Milan - Composta da quattro brillanti musicisti, quattro coristi, due cantanti principali e un corpo di ballo scatenato, la band offre un repertorio vasto e variegato che accontenta i fan di ogni generazione. Preparatevi a rivivere i momenti preferiti dell’infanzia con un tocco di magia e un’esplosione di divertimento”. E a mezzanotte, ovviamente non può mancare il brindisi insieme.

CAPODANNO ALL'AUDITORIUM 'PACCAGNINI'



