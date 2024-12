Torna il presepe vivente

Domenica non sarà solo l’occasione per ammirare uno spettacolo suggestivo, ma anche per riscoprire il vero significato del Natale, fatto di semplicità, condivisione e amore.

Domenica 22 dicembre a Bernate Ticino si rinnova la storia con la rappresentazione del Presepe Vivente. Un’esperienza unica fatta di spiritualità, tradizione e cultura che permetterà ai presenti di rivivere l’atmosfera di Betlemme di oltre duemila anni fa. Non sarà solo l’occasione per ammirare uno spettacolo suggestivo, ma anche per riscoprire il vero significato del Natale, fatto di semplicità, condivisione e amore. Appuntamento domenica alle 15.30 nel piazzale fronte alla Chiesa. Dopo la rappresentazione, merenda per tutti: cioccolata calda e biscotti per i più piccoli e vin brulé per i grandi. Inoltre, gli elfi di Babbo Natale aiuteranno i bambini a scrivere e consegnare la lettera indirizzata al Polo Nord. A seguire, alle 17.00 presso la Chiesa San Giorgio Martire, ci sarà l’ultimo appuntamento dell’anno per la rassegna “Musica in Canonica 2024” con il Concerto di Natale organizzato da Intende Voci Ensemble con il contributo della Fondazione Comunitaria Ticino Olona Ente Filantropico e il patrocinio del Comune di Bernate Ticino.

