Il presepe storico torna in Basilica

La storica natività, che rappresenta la Cuggiono di una volta, vandalizzato lo scorso anno, è stato restaurato dagli Amici del Presepio e posto nella Basilica di San Giorgio.

Con la loro arte e dedizione, nel corso degli anni, hanno sempre regalato piccoli e grandi capolavori, poi, con il tempo, anche per mancanza di spazi pubblici la loro attività si è in parte ridotta e ha avuto diverse difficoltà. Tra queste, purtroppo, i gravi atti vandalici subiti nella sede dell'anno passato presso le vecchie scuole elementari. Ma la caparbietà e la cura degl gruppo 'Amici del Presepio' di Cuggiono hanno permesso di sistemare lo storico presepe che raffigura la Cuggiono di inizio secolo scorso, con il Gamba de Legn e la navitività in piazza San Giorgio.

Il grande e storico presepe è stato posto nella Basilica di San Giorgio, ed è già aperto e visionabile dai fedeli. "Il Presepio storico/popolare, rappresenta la Natività di Gesù Bambino, ambientata nella vecchia piazza S. Giorgio, tra la fine dell’ottocento e la prima metà del novecento, anni in cui a Cuggiono passava il Gamba de Legn, si vede la vecchia Chiesa di San Giorgio, demolita nel 1960, ed alcuni negozi del tempo che fu - commentano - Grazie all’interesse di tutti voi, gli Amici del Presepio di Cuggiono, hanno deciso di risistemarlo totalmente dopo che lo stesso era stato vandalizzato da ignoti. Si ringraziano, il Parroco Don Andrea, il Sindaco Gianni Cucchetti e tutti quelli che ci hanno sostenuto ed aiutato in vari modi".

Il gruppo, che con passione e dedizione si trova abitualmente per progettare e creare opere così belle, è così formato: Adriano Garavaglia, Emilio Politi, Renato Maltese, Roberto Fagnani, Cristiano Garavaglia, Giulio Bertossi, Stefano Monzani.

