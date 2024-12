Festa con Giuditta Lualdi

Una festa impreziosita da un ospite davvero d'eccezione: la capitana della Eurotek Uyba Busto Arsizio Giuditta Lualdi, cresciuta proprio nel vivaio neroverde.

Che Natale! Oltre duecento persone, fra atlete, allenatori, dirigenti, genitori, autorità e sponsor, hanno preso parte alla "Festa di Natale" della Duo Volley, svoltasi lunedì sera alla pizzeria "La Terrazza" di Castellanza.

Una festa impreziosita da un ospite davvero d'eccezione: la capitana della Eurotek Uyba Busto Arsizio Giuditta Lualdi, cresciuta proprio nel vivaio neroverde per poi scalare tutte le categorie fino all'approdo in serie A1: "Sono ritornata dove tutto è iniziato, ritrovando con piacere la stessa passione d'allora".

E' stato questo il regalo sotto l'albero pensato e voluto, per le proprie tesserate, dal presidente del club Luigi Landonio che, tramite il diesse Steve Pozzi, ha voluto espressamente ringraziare la centrale di Busto, intrattenutasi a lungo con le "comete tiffany": dalle più piccole del mini volley, a quelle della prima squadra di B2.

Un Festa di Natale davvero ben riuscita che ha confermato la bontà del lavoro della società castellanzese, capace nel 2008 di dar vita al progetto "consorzio Duo Volley" (con l'unione del Volley Team Castellanza e della Pro Patria Busto), divenendo un punto di riferimento del volley del territorio.

