Bienate e la tradizione del Mercatino

Natale ormai da anni e anni fa rima anche con Mercatino. Una vera e propria tradizione, insomma, per Bienate. E, allora, ecco che torna puntuale anche quest'anno. Appuntamento domenica 15 dicembre dalle 10 alle 18, organizzato dalla Pro Loco, con il contributo dell'Amministrazione comunale e la collaborazione delle associazioni locali. Una giornata tra antichi mestieri, antiquariato, oggettistica, rigatteria, collezionismo, hobbisti e poi giochi e attività per i bambini, oltre alla slitta con Babbo Natale, musici itineranti, street food e attrazioni per tutti. E alle 17 al centro anziani, infine, concerto del coro "La Brughiera' di Casorate Primo.

