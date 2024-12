InnovAzione: auguri... per tutti!

Al centro dell'evento, un momento toccante dedicato al ricordo del Professor Lucio Moderato, ideatore del modello "Superability".

Sabato 7 dicembre, presso Piazza Italia 27 a Marcallo con Casone, la Cooperativa Sociale InnovAzione Reciproca ha invitato tutti i cittadini, parenti, amici e curiosi al primo Brindisino d'Innovazione, un evento speciale per celebrare insieme il periodo natalizio e promuovere la consapevolezza sull'autismo.

L'iniziativa, organizzata in collaborazione con Pan Caffè, ha offerto un'occasione unica per condividere sorrisi, racconti e momenti di convivialità. Durante la giornata sono stati esposti numerosi manufatti artigianali e oggetti creati con cura dai membri della cooperativa, testimonianza tangibile del loro talento e della loro creatività.

Al centro dell'evento, un momento toccante dedicato al ricordo del Professor Lucio Moderato, ideatore del modello "Superability". Sebbene venuto a mancare a causa del COVID, la sua presenza simbolica sarà rappresentata attraverso il libro che ha lasciato in eredità, tenuto simbolicamente dal Senatore Massimo Garavaglia.

Il taglio del nastro, che ha sancito l'inizio ufficiale della giornata, era affidato al Presidente della Cooperativa, il Dott. Alberto Ebner, accompagnato dalla Dott.ssa Adriana Campi, massima esperta d'autismo del territorio. La partecipazione di figure chiave della comunità locale, come la rappresentante della Neuropsichiatria di Magenta, la Ex Preside del Liceo Enaudi, insegnanti, educatori scolastici, e la Presidente della Croce Azzurra, Enrica Oldani, dimostra l'importanza e l'impatto dell'evento.

I ragazzi e i terapisti della cooperativa saranno presenti al completo, protagonisti di questa giornata di festa e condivisione. Anche Marina Roma, storica sostenitrice delle attività per i ragazzi autistici e instancabile volontaria, sarà tra i partecipanti, a testimoniare il valore della collaborazione e del sostegno reciproco.

