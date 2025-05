Le figure dipinte da Michelangelo, nel suo capolavoro della Cappella Sistina, come uniche testimoni del Conclave

Ogni volta che la sede di Pietro si rende vacante, gli occhi del mondo si rivolgono alla Cappella Sistina. È lì che si svolge il Conclave, l’antico e solenne processo con cui la Chiesa cattolica elegge il suo nuovo Papa. Un rito che unisce fede, tradizione e discernimento, regolato da norme precise e intriso di secoli di storia. Il termine "Conclave" deriva dal latino cum clave, cioè "con chiave", a indicare l’isolamento obbligatorio dei cardinali elettori fino all’elezione del Pontefice. Questo sistema fu istituzionalizzato nel 1274, durante il Concilio di Lione II, per evitare le lunghe e spesso tumultuose vacanze del soglio pontificio. Famoso il caso dell’elezione di Papa Gregorio X, che richiese quasi tre anni: i cardinali furono infine chiusi a chiave nella città di Viterbo, con dieta forzata, affinché giungessero a una decisione. Nel tempo, la procedura è stata perfezionata, con l’ultima riforma significativa voluta da Papa Giovanni Paolo II (1996) e ritoccata da Benedetto XVI e Francesco. Attualmente, possono votare solo i cardinali con meno di 80 anni al momento della “vacanza della sede apostolica”. Il Conclave si svolge a Roma, nella Cappella Sistina, sotto il celebre Giudizio Universale di Michelangelo. Dopo la Messa Pro Eligendo Papa, i cardinali elettori giurano segretezza e vengono isolati nel “Domus Sanctae Marthae”, dove alloggiano, e possono accedere solo ai luoghi riservati al Conclave.

Si vota due volte al mattino e due al pomeriggio, con apposite schede cartacee. È necessaria una maggioranza qualificata dei due terzi per eleggere il nuovo Papa. Dopo ogni votazione, le schede vengono bruciate nella stufa della Sistina: il fumo nero annuncia un nulla di fatto, il bianco l’elezione del nuovo Pontefice.

