Il corso di uncinetto

Il corso non è solo un’occasione per imparare a “uncinettare” o realizzare nuovi progetti: è soprattutto un momento di condivisione: ben 35 le iscritte!

A Marcallo con Casone, è tornata la magia dei fili intrecciati con passione: è partito con entusiasmo il corso-base di uncinetto organizzato presso il Centro sociale ricreativo di via Pasteur, e l’accoglienza non poteva essere migliore. Sono infatti oltre 35 le iscritte – e gli iscritti – che hanno deciso di mettersi in gioco, tra chi parte da zero e chi invece vuole affinare la propria tecnica.

Ma il corso non è solo un’occasione per imparare a “uncinettare” o realizzare nuovi progetti: è soprattutto un momento di condivisione. Le lezioni si trasformano in vere e proprie pause di benessere, fatte di chiacchiere, sorrisi e scambi di esperienze. Un filo tira l’altro, e tra un punto alto e una maglia bassa, si tessono anche legami umani.

Il bello è che la partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Due gli appuntamenti settimanali: il martedì sera dalle 21:00 alle 23:00 e il giovedì mattina dalle 9:30 alle 12:00, per venire incontro a diverse esigenze e disponibilità.

E non finisce qui: chi preferisce partecipare da casa può comunque contribuire, realizzando delle piastrelle (le famose “granny square”) da 13 cm per lato. Un piccolo gesto che può diventare parte di un progetto più grande, collettivo, magari a beneficio della comunità. Anche gli avanzi di lana (ma non di cotone) sono ben accetti: portarli al Centro negli orari del corso significa dare loro nuova vita, trasformandoli in calde creazioni solidali.

