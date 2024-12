"Ci penso dopo..."

Cosa comporta il fare 'dopo' qualcosa che si potrebbe fare ora? Se ne parla venerdì 13 dicembre in sala civica Ambrosoli.

"Lo farò se avrò tempo", "adesso no, più tardi", "ci sentiamo dopo". La procrastinazione di un evento, un impegno, un appuntamento è uno degli elementi che caratterizzano la vita di ogni persona o quasi. Ma che cosa comportano, al di là del fatto di eseguire in un momento successivo ciò che si potrebbe eseguire prima? Qualche coordinata al riguardo potrà essere fornita da una serata in programma venerdì 13 dicembre alle 21 nella sala civica Ambrosoli del comune di Casorezzo. La serata è proposta dall'assessorato alle politiche sociali e della pubblica istruzione e a occuparsi del tema saranno Daniela Bertani ed Elisabetta Pedrazzoli.

