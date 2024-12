Dalle magie in una piscina ai consigli per un'alimentazione corretta, il mondo della nuotatrice ipovedente Martina Rabbolini si arricchisce di una nuova esperienza.

Eccellenza sul piano sportivo e ora anche su quello professionale. Dalle magie che sa regalare quando si cimenta in una piscina ai consigli per un'alimentazione corretta, il mondo della nuotatrice ipovedente Martina Rabbolini si arricchisce di una nuova esperienza. In questi giorni, infatti, Martina, che è anche biologa nutrizionista, ha inaugurato il suo studio 'Wonder nutrition'. Felicitazioni le sono arrivate dalla comunità villacortesina che, per bocca del sindaco Alessandro Barlocco, ha ricordato come "Martina sta affrontando con grande professionalità , entusiasmo e caparbietà questa nuova avventura, come gli altri mille progetti che sta portando avanti". All'inaugurazione dello studio di via Ferrazzi ha preso parte anche lo stesso primo cittadino.

